شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أحمر.. "الأرصاد" تحذر من طقس الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمرًا بشأن طقس منطقة الرياض، وذلك لليوم السبت.

وبين أن أمطارًا غزيرة تهطل على أجزاء من المنطقة، تشمل: العاصمة الرياض، الدرعية، ثادق، حريملاء، رماح، ضرما، مرات، الأفلاج، الحريق، الخرج، الدلم، المزاحمية، حوطة بني تميم، الزلفي، الغاط، المجمعة، شقراء.

وأوضح المركز أن حالة الطقس تلك تستمر حتى الساعة الـ 11 من مساء اليوم.

التعامل مع المطر

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غدٍ الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.