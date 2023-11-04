شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مستودع غير مرخص لتخزين وتعبئة التبغ في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت أمانة محافظة جدة، بمشاركة الجهات المعنية، مستودعًا جنوب المحافظة، جرى استغلاله لإنتاج التبغ بمسميات تجارية.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية تمكنت خلال جولات رقابية مكثفة، استهدفت متابعة الأسواق ومكافحة الظواهر السلبية والتشوه البصري في الطرق وداخل الأحياء، من رصد المستودع المخالف، الذي كان مخصصًا كمعمل للحدادة، حيث استغلته عمالة مخالفة لممارسة نشاطها المخالف في إنتاج وعمل منتجات التبغ والزيوت العطرية وتعبئتها في علب فارغة تمهيداً لتسويقها وبيعها.

تطبيق لائحة الجزاءات

أضافت الأمانة أنه جرى إتلاف كافة المضبوطات، وحجز المركبات المستخدمة للنقل والمعدات، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية في حق المخالفين.

وأكدت مواصلة جهودها لرصد الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية، مُثمنة دور السكان ووعيهم في دعم الجهود البلدية بالتبليغ عن أي مخالفات عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940 لمعالجتها.