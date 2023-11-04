السعودية | الخطوط السعودية تحصل على جائزتين وتستضيف الدورة القادمة من حفل توزيع جوائز تحدي رحلة الاستدامة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حصلت الخطوط الجوية السعودية على جائزة أفضل حل مبتكر للعمليات الأرضية، وجائزة أفضل مشاركة وتفاعل للموظفين، إضافة إلى ترشحها لجائزة أكبر تخفيض لانبعاثات الكربون على الرحلات متوسطة المدى، وذلك خلال مشاركتها في النسخة الثانية من تحدي رحلة الطيران المستدام لعام 2023 الذي ينظمه تحالف الطيران العالمي “سكاي تيم” على مستوى العالم بمشاركة 22 شركة طيران عالمية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي الكابتن إبراهيم بن سلمان الكشي، أن مشاركة “السعودية” ضمن هويتها وعصرها الجديد تستهدف تنفيذ المبادرات التي تدعم الاستدامة في قطاع الطيران، وتحقيق الريادة في هذا المجال الذي يعتبر من ركائز رؤية المملكة 2030، مضيفاً أن استضافة الناقل الوطني للدورة القادمة لعام 2024 من تحدي رحلة الاستدامة هو تتويج لجهودها في هذا المجال وحافز لتقديم المبادرات النوعية.

يذكر أن تحدي رحلة الطيران المستدام يشمل جميع الابتكارات والممارسات لدى شركة الطيران على مدار الرحلة، بدءاً من العمليات الأرضية، ووصولاً إلى الوجهة النهائية، بهدف اختيار الإجراءات التي تثبت فاعليتها وقابليتها للتطوير وتطبيقها على الرحلات التجارية ورحلات الشحن، وذلك بناءً على تقييم لجنة من الخبراء متعددي التخصصات في قطاعي الطيران والاستدامة من جميع أنحاء العالم وفقاً لمجموعة من المعايير.