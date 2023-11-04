السعودية | «الأرصاد»: ينبع الأعلى حرارة بـ36 درجة.. والسودة الأدنى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ مشيرًا إلى أن ينبع تسجل أعلى درجة حرارة بـ36 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ8 درجات مئوية.

وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، ينبع 36 درجة مئوية، مكة المكرمة وجدة 35، القنفذة والعلا 34، شروره 33 درجة مئوية.

وأضاف: كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن وادي الدواسر والمدينة المنورة 32، الرياض وعرعر 29، أبها 23، الباحة 21، السودة 17 درجة مئوية.