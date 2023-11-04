السعودية | مذكرة تعاون بين “الإذاعة والتلفزيون” و”الإحصاء” لوضع إطار عام للأنشطة والمهام المشتركة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقعت هيئة الإذاعة والتلفزيون والهيئة العامة للإحصاء مذكرة تعاون مشترك تستهدف رفع مستوى التعاون بينهما، وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود في مجال اختصاصاتهما ووضع إطار عام للأنشطة والمهام المشتركة، وقد مثل الجانبين كلٌّ من الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي, ورئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري.

وشملت الاتفاقية عدة مسارات منها تبادل الدعم والخبرات الفنية والعلمية بحسب اختصاص كل طرف، والتعاون لتنفيذ المسوح الإحصائية التي تختص بتوفير البيانات الإحصائية والمؤشرات الخاصة بالسوق الإعلامي والإعلاني، ونسب المشاهدة، ومدى رضا المشاهدين، إلى جانب تبادل المشورة في مجال اختصاصاتهما بما في ذلك البحوث والدراسات، وفتح المجال لمنسوبي الطرفين للمشاركة في حضور الدورات التطويرية والندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل التي يعقدها كل طرف.

وأكد الحارثي أن هذه الاتفاقية تؤكد أهمية التكامل بين الجهات الحكومية التي تنعكس إيجابياً على نجاح العمل المشترك، بجانب دعمها لاستراتيجية الهيئة في تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة والجهات الحكومية الأخرى بما يواكب عملية التطوير والتغيير التي تمر بها الهيئة.

من جانبه أوضح الدوسري أن العمل الإحصائي الذي تضطلع به الهيئة يُعد رافداً مهماً من روافد تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال بناء المؤشرات الإحصائية وقياسها، مشيراً إلى أن قطاع الإعلام يحظى بعناية كبيرة نظرًا للدور المحوري الذي يضطلع به، وكذلك نظرًا لمساهمته الفعَّالة في تعزيز المعرفة وبناء وعي أبناء المجتمع تجاه قطاعات الدولة المختلفة وأعمالها، والتي من بينها الهيئة العامة للإحصاء ودورها في توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية, مفيدا أن هذه الاتفاقية ستعمل على دعم الهيئتين في تحقيق أدوارهما.