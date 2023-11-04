موطنة بنغلاديشية تضع طفلتها على متن طائرة سعودية في جدة

قدمت مطارات جدة المساعدة الطبية العاجلة لسيدة بنغلاديشية وضعت طفلتها على متن رحلة سعودية قادمه من تبوك، مساء أمس.

وأوضحت مطارات جدة أنها تلقت بلاغًا من برج المراقبة الجوية يفيد بوجود حالة ولادة لسيدة على متن الرحلة، وفور تلقّي البلاغ، قامت إدارة العمليات بطلب الخدمات الطبية والإسعافية التابعة للمطار، حيث تم توجيه قائد الطائرة بالهبوط في أقرب بوابة لضمان تقديم المساعدة الطبية العاجلة.

وأضافت مطارات جدة أنه تم توفير فريق طبي يضم مسعفات سعوديات مؤهلات للمساعدة الطبية في مثل هذه الحالات الطارئة، وتمت معاينة الحالة وتقديم جميع الخدمات الإسعافية اللازمة للسيدة والطفلة المولودة.

وأكد الفريق الطبي استقرار حالة الأم والمولودة، وتم نقلهما بسيارة الإسعاف إلى مجمع الملك عبدالله الطبي.

ويأتي ذلك انطلاقًا من التزام مطارات جدة بتقديم الدعم اللازم للمسافرين، وضمان سلامتهم وراحتهم من خلال التعاون البناء مع الجهات الحكومية والتشغيلية في المطار، وتنسيقها الفعال في التعامل مع حالات الطوارئ الصحية الطارئة.