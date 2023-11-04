شكرا لقرائتكم خبر عن جهزيها في 5 دقائق.. الوصفة الأصلية لطريقة عمل كيك البرتقال في أسرع وقت وأسهل الخطوات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعتبر الكيك من ألذ الوصفات وأشهرها في دول كثير من العالم سواء بالنسبة للكبار أو الصغار، لذلك تحرص جميع السيدات على تحضيرها بصورة مستمرة في المنزل، سواء على طاولة الإفطار في الصباح أو تناولها كسناكس في المساء، كما أن اللانش بوكس الخاص بالطلاب الصغار لا يخلو منها في كل يوم دراسي، لأنها من الأطعمة اللذيذة التي تحتوي على العديد من العناصر المغذية مثل البيض واللبن وعصير البرتقال بالإضافة إلى كونها غنية بالكالسيوم وفيتامين سي.

مقادير كيك البرتقال

وبالنسبة لمقادير هذه الوصفة سوف نجدها متوفرة داخل كل منزل بسهولة، وتتمثل المقادير في النقاط التالية:

2 كوب دقيق.

نصف كوب زيت.

3 بيضات.

كوب سكر.

رشة ملح.

كوب عصير برتقال.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة بيكينج بودر.

ملعقة كبيرة من خل.

بشر برتقالة كاملة.

طريقة عمل كيك البرتقال

أما بالنسبة لطريقة تحضير كيك البرتقال، فتأتي الخطوات على النحو التالي:

تسخين الفرن عند درجة حرارة 180 مئوية.

وضع بشر البرتقال وعصير البرتقال والزيت والسكر في الوعاء الخاص بالخلاط الكهربائي، ويتم خلط المكونات حتى تمام التجانس.

نضيف البيض، والفانيليا، والخل، ونخلط حتى نحصل على مزيج كريمي.

وضع المكونات الجافة من الدقيق والبيكينج باودر والملح في وعاء عميق ويتم خلطهم معًا.

سكب خليط البرتقال على خليط الدقيق، والتقليب بملعقة كبيرة للحصول على خليط متجانس.

دهن صينية فرن بالزيت، ونثر القليل من الدقيق عليها، وفرده على جوانب الصينية.

يتم سكب مزيج الكيك في الصينية.

إدخال الصينية في الفرن لمدة ٣٥ دقيقة حتى ينضج الكيك.

بعدما ينضج الكيك يتم إخراج الصينية من الفرن وتركها حتى تبرد ثم تقطع وتقدم.