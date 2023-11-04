انت الان تتابع بعثة الهلال تغادر للهند تأهبًا لملاقاة مومباي سيتي.. وجيسوس يختار الخماسي الأجنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

اختار البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال الخماسي الأجنبي، الذي سيمثل الفريق أمام مومباي سيتي الهندي في دوري أبطال آسيا.

ووقع اختيار المدرب جيسوس على المحترفين الأجانب (خوليدو كوليبالي، وروبين نيفيز، ومالكوم، ميشائيل، وألكساندر ميتروفيتش).

وتغادر بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم السبت إلى "الهند"؛ استعدادًا لمواجهة فريق "مومباي سيتي الهندي" ضمن لقاءات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا.

وتعذرت مغادرة "سيرجي ساقيتش" مع بعثة الفريق إلى "الهند"؛ وذلك نظير تعرضه لالتواء في الركبة أثناء مجريات لقاء يوم أمس أمام فريق "الفتح"، وسيُجري يوم الغد أشعة على موضع إصابته.

ويلاقي الهلال مضيفه (مومباي سيتي الهندي)، يوم الاثنين القادم، ضمن منافسات الجولة الرابعة، على ستاد شري شيف تشاتراباتي في بوني.

ويتربع الهلال على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف أمام نافباهور، مقابل 3 نقاط لناساجي مازانداران؛ بينما رصيد مومباي سيتي خالٍ من النقاط.