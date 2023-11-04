شكرا لقرائتكم خبر عن 150 ألف ريال أقصى عقوبة لمخالفي لائحة مصادر المياه الجوفية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة لائحة المخالفات والعقوبات الخاصة بمصادر المياه الجوفية ”الآبار“، بهدف تنظيمها وحمايتها من الاستنزاف والتلوث، وتوفير وتلبية إمدادات المياه وفق خطط التنمية الشاملة.

وحددت الوزارة المخالفات والعقوبات في اللائحة التي نشرتها عبر منصة ”استطلاع“، موضحة أنه يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز 150 ألف ريال ولا تقل عن 90 ألف ريال المخالفين في حال حفر أو تعميق أو تنظيف بئر في منطقة محظور الحفر فيها أو داخل حدود حقول الآبار بدون رخصة.

وتوقع غرامة 100 ألف ريال بحد أقصى و60 ألف ريال بحد أدني على المخالفين في حال حفر بئر بدون رخصة في الرف الرسوبي، أو تقديم صاحب البئر معلومات خاطئة أو مضللة أو حجب المعلومات أو التقصير في تقديمها للحصول على رخصة الحفر أو التعميق أو التنظيف، أو حفر بئر خارج حدود صك التملك.

عقوبات مشددة

وشددت اللائحة العقوبات على المخالفين، حيث حددت غرامة لا تتجاوز 80 ألف ريال ولا تقل عن 50 ألف ريال، وغرامة عن كل يوم مقدارها 100 ريال من تاريخ تطبيق المخالفة، في حال عدم ردم البئر الخارجة عن الخدمة والتي حصل صاحبها على رخصة حفر بئر بديلة عنها.

وتعاقب اللائحة المخالفين في حال قيام صاحب البئر بالحفر من خلال مقاول غير مرخَّص له بمزاولة المهنة أو برخصة مزاولة مهنة منتهية، بغرامة 60 ألف ريال بحد أقصى، و40 ألف بحد أدني.

كما حددت اللائحة غرامة تقدر ب 50 ألف ريال وبحد أدني 30 ألف ريال، على المخالفين في حال تعميق بئر أو تجاوز العمق المصرح به دون رخصة أو عدم الالتزام بالمواصفات الفنية الصادرة من الوزارة في الرف الرسوبي.

عقوبات متنوعة

وتضمنت اللائحة عقوبات متنوعة أخرى، منها غرامة تقدر ب 40 ألف ريال ولا تقل عن 20 ألفًا، في حال تعميق أو تجاوز العمق المرخَّص به في المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي، التكوينات الثانوية «حنيفة - جبيلة - طويق - سلي - عرب»، التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب، مع ردم العمق الزائد على نفقته إذا تطلب الامر فنيا.

ويعاقب المخالفون بغرامة 30 ألف ريال في حدها الأقصى و20 ألفا في حدها الأدنى في حل عدم ردم البئر في حال صدر قرار من لجنة النظر والفصل بردمها واكتسب الحكم النفاذ، أو عدم الالتزام بالمواصفات الفنية الصادرة من الوزارة في المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي، التكوينات الثانوية «حنيفة - جبيلة - طويق - سلي - عرب»، التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب.

وتسري ذات العقوبة في حال قيام صاحب البئر بمنع أو إعاقة عمل موظف الرقابة والتفتيش عن أداء مهام عمله النظامية، أو عدم تركيب عداد على البئر في المواقع المستهدفة وحسب مواصفات الوزارة، أو عدم تحصين البئر حسب مواصفات الوزارة بعد الانتهاء من الحفر، مع غرامة عن كل يوم مقدارها 100 ريال من تاريخ تطبيق المخالفة.

وتطبق غرامة لا تتجاوز 25 ألف ريال ولا تقل عن 15 ألفًا، في حال استخدام مياه البئر في غير الغرض الذي اعطي بموجبة رخصة الحفر، مع إنذار ومهلة 15 يومًا، وغرامة عن كل يوم مقدارها 100 ريال من تاريخ تطبيق المخالفة. وتسري نفس العقوبة في حال تنظيف بئر بدون رخصة في الرف الرسوبي، وإنذار ومضاعفة العقوبة في حال التكرار.

وألزمت الوزارة المخالفين بغرامة، 20 ألف ريال ولا تقل عن 10 آلاف، في حال حفر بئر بدون رخصة في الدرع العربي، مع تصحيح وضع البئر وفق الشروط المنظمة أو الردم.

وأوجبت غرامة تقدر ب 10 آلاف ريال وبحد أدنى 5 آلاف في حال عدم ردم البئر في حال عدم العثور على المياه أو إذا كان الماء غير صالحة للاستعمال أو انتفاء الغرض من بقاءها، مع إنذار ومهلة 15 يومًا، وغرامة عن كل يوم مقدارها 100 ريال من تاريخ تطبيق المخالفة.

وتطبق نفس الغرامة السابقة في حال عدم الالتزام بالموقع المحدد في الرخصة داخل حدود العقار، أو عدم الالتزام بالمواصفات الفنية الصادرة من الوزارة في الدرع العربي، أو تعميق بئر أو نتجاوز العمق بدون رخصة في الدرع العربي، مع تصحيح وضع البئر وفق الشروط المنظمة أو الردم. وتوقع غرامة تقدر ب 5 آلاف ريال بحد أقصى و3 آلاف بحد أدني في حال تنظيف بئر بدون رخصة في الدرع العربي.