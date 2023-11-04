شكرا لقرائتكم خبر عن احمي قلبك من الإصابة بنوبة قلبية قبل حدوثها .. العلامات التي تدل على اقتراب الخطر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تُعَدُّ النوبات القلبية من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الوفاة في العالم. وعلى الرغم من أنها تحدث بشكل مفاجئ، إلا أن هناك بعض العلامات التي تُنذر بها. في هذا المقال، سنستعرض أبرز العلامات والأعراض التي قد تدل على قرب الإصابة بنوبة قلبية.

العلامات والأعراض

1. ضيق التنفس يحدث ضيق التنفس نتيجة لعدم قدرة القلب على ضخ الدم بشكل طبيعي إلى الجسم. وهذا يؤدي إلى نقص في تدفق الأوكسجين وصعوبة في التنفس.

2. حرقة المعدة قد تكون حرقة المعدة من الأعراض الدالة على قرب الإصابة بنوبة قلبية. فعندما يحدث تضيق في الشرايين التاجية، يمكن أن يتسبب ذلك في شعور بحرقة في منطقة المعدة.

3. ألم الصدر يعتبر ألم الصدر من الأعراض الشائعة والدالة على حدوث نوبة قلبية. ويكون الألم في هذه الحالة حادًا ويصاحبه شعور بالضغط الثقيل.

4. التعرق الزائد قد يكون التعرق الزائد من العلامات الدالة على حدوث نوبة قلبية في حال ترافق مع ألم في الصدر. وعادةً ما يكون العرق باردًا وغزيرًا وفقًا لتجارب الكثيرين.

5. التقيؤ يمكن أن يكون التقيؤ علامة قلقة في حال ترافق مع ألم الصدر وضيق التنفس. وقد يكون ذلك نتيجة لتلف في عضلة القلب.

6. ألم الذراع يعد ألم الذراع من الأعراض الشائعة أيضًا والدالة على حدوث نوبة قلبية. ويكون الألم عادةً على شكل ثقل مع الألم.