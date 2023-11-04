"سعودية تكتشف سرًا خارقًا.. اكتشاف عشبة سحرية تهزم السرطان وتقضي على الأورام بفاعلية"

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عدن - ياسمين التهامي -

تعرف بقلة الرجلة بأنها نبتة برية تنمو وسط الحشائش في مزارع الوادي الجديد ولم يتدخل الإنسان في زراعتها. وهي من النباتات "الكيميائية" التي تساعد بشكل كبير في قتل السرطان وتقضي نهائيًا على الكوليسترول. وهي معروفة أيضًا باسم "البقلة أو الفرفحينا"، وهي نوع من الأعشاب البرية التي تنبت وحدها في الطبيعة. تحمل موادًا كيميائية وموادًا مخاطية تستخدم في العلاجات الطبية لأخطر الأمراض.

علاج للسرطان

عشبة الرجلة تشبه إلى حد كبير في نبتتها عرش البطيخ بأوراق صغيرة وعريضة وسميكة بذات الوقت. وتؤكل نيئة أو تخرط مثل الملوخية والسبانخ وتطبخ وتؤكل بالعيش. تكثر الرجلة أو البقلة في حقول الوادي الجديد والتي تنبت في فصل الصيف بشكل عشوائي. تمنع الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب والسرطان.

تعتبر الرجلة معروفة في الطب الصيني التقليدي وتستخدم لمداواة الكثير من الأمراض الخطيرة.

فوائد الرجلة للصحة

يقول المهندس بخيت عبد السلام مدير الإدارة الزراعية ببلاط، أن البقلة نبات خضري ينبت "عشوائيًا" دون زراعته. ويكثر الطلب عليه لما له من فوائد عجيبة ومفيدة للإنسان بعد دراستها. من فوائدها منع التهابات الجهاز الهضمي والقرحة، وطرد الديدان الحلقية من الجسم، وتعزيز ليونة المعدة والإسهال البسيط، وإيقاف التقيؤ والوحام، وعلاج الثآليل وإيقاف نزيف الدم، وعلاج الصداع والحمى.

وأوضح مدير الإدارة الزراعية أن أحد الكيميائيين اجري دراسة على تأثير البقلة أو الرجلة على مستويات الدهون في الدم حتى توصلوا إلى تعميم فائدة البقلة في خفض نسبة الدهون ومستويات الكوليستيرول الضار (LDL) بنسبة عالية وأيضًا الدهون الثلاثية.

الرجلة غنية بالأحماض الدهنية وأكد عبد السلام على أن تناول الرجلة لا يؤدي إلى حدوث أية آثار جانبية، ولها بالتالي تأثير إيجابي على مستويات الدهون وفي اضطراب استقلاب الشحوم، مشيرا إلى أن الرجلة غنية جدا بالأحماض الدهنية غير المشبعة والفيتامينات والفلافودينات التي تدمر كل الخلايا السامة والخطيرة في الجسم. فوائد أخرى للرجلة؟

الرجلة لها عدة فوائد منها المحافظة على الكلى ونظافتها وتخليصها من السموم من خلال شرب مغلي البذور مع الماء في الصباح الباكر وتعمل على تسريع سريان الدم في جميع الشرايين في جسم الإنسان وتحافظ على مستوى سريانها بشكل منتظم. ماهو علاج الجهاز الهضمي بالرجلة؟

بذور الرجلة تعمل كمضادات للالتهابات و تعالج الفطريات والبكتيريا وتطردها من الجسم و تقضي على جميع الفيروسات التي تهاجم الجسم وخاصة الجهاز التنفسي والهضمي وتساعد ايضا على إذابة الدهون في الجسم بشكل فعال.