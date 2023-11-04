شكرا لمتابعة خبر عن مسعفات مطار الملك عبد العزيز الدولي ينقذن امرأة ولدت في الطائرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وضعت امرأة من الجنسية البنغلاديشية طفلتها على متن رحلة الخطوط الجوية السعودية القادمة من تبوك.

ومن جانبها قدمت إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، المساعدة الطبية العاجلة للمقيمة البنغلاديشية،بعد تلقّي بلاغ من برج المراقبة الجوية يفيد بوجود حالة ولادة.

وقامت إدارة العمليات بطلب الخدمات الطبية والإسعافية التابعة للمطار، حيث تم توجيه قائد الطائرة بالهبوط في أقرب بوابة لضمان تقديم المساعدة الطبية العاجلة.

وقام طاقم من مسعفات سعوديات مؤهلات للمساعدة الطبية في مثل هذه الحالات الطارئة، بمعاينة الحالة وتقديم جميع الخدمات الإسعافية اللازمة للسيدة والطفلة المولودة.