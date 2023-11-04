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مسعفات مطار الملك عبد العزيز الدولي ينقذن امرأة ولدت في الطائرة

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الرياض - علي القحطاني - وضعت امرأة من الجنسية البنغلاديشية طفلتها على متن رحلة الخطوط الجوية القادمة من تبوك.

ومن جانبها قدمت إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، المساعدة الطبية العاجلة للمقيمة البنغلاديشية،بعد تلقّي بلاغ من برج المراقبة الجوية يفيد بوجود حالة ولادة.

وقامت إدارة العمليات بطلب الخدمات الطبية والإسعافية التابعة للمطار، حيث تم توجيه قائد الطائرة بالهبوط في أقرب بوابة لضمان تقديم المساعدة الطبية العاجلة.

وقام طاقم من مسعفات سعوديات مؤهلات للمساعدة الطبية في مثل هذه الحالات الطارئة، بمعاينة الحالة وتقديم جميع الخدمات الإسعافية اللازمة للسيدة والطفلة المولودة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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