انت الان تتابع هدف "رونالدو" في الدحيل الأجمل في الجولة الـ3 من بطولة أبطال آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 نوفمبر 2023, 4:24 مساءً

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن أجمل أهداف الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2023/2024. وشهدت الجولة تسجيل العديد من الأهداف الجميلة والمميزة؛ حيث بلغت عدد أهداف الجولة 68 هدفًا سجلت في 20 مباراة. وفاز هدف نجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال مباراة فريقه أمام الدحيل القطري، بأعلى نسبة ‏تصويت للجماهير، كأجمل هدف في الجولة الثالثة من دور المجموعات في ‎دوري أبطال آسيا، بحسب ما كشف عنه الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا. وحصل هدف النجم البرتغالي على أعلى نسبة تصويت وصلت إلى 57% من أصوات المصوتين، متقدمًا على هدف نجم الهلال الصربي ألكساندر ميتروفيتش في مرمى مومباي سيتي الهندي، الذي حل ثانيًا بـ42% من الأصوات. وجاء تسجيل هدف كريستيانو رونالدو حينما استلم الكرة من سلطان الغنام في الجهة اليسرى وتقدم خطوتين قبل أن يطلق تسديدة ملتفة ذهبت جميلة في الزاوية البعيدة للمرمى، ليحرز هدفه الثاني في دوري أبطال آسيا. يشار إلى أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اختار عشرة أهداف من الجولة حتى تتمكن الجماهير من المشاركة في التصويت للهدف الأجمل بينها.

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