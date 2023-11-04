انت الان تتابع "بلينكن" من عمان: واشنطن ترفض وقف إطلاق النار في غزة لأنه يخدم حماس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 نوفمبر 2023, 4:49 مساءً

شدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم السبت، على معارضة الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة، قائلًا: "إن وجهة نظر الولايات المتحدة هي أن وقف إطلاق النار الآن، سيجعل حماس قادرة على إعادة تجميع صفوفها ومهاجمة إسرائيل مرة أخرى". وأضاف بلينكن أن "مقاومة الولايات المتحدة لدعوات وقف إطلاق النار وضَعتها على خلافٍ مع شركائها العرب". وأكد وزير الخارجية الأمريكي على دعم الولايات المتحدة لـ"الهدنات الإنسانية"، وهو المقترح الذي رفضه المسؤولون الإسرائيليون. وقال بلينكن إنه ونظراؤه العرب في عمان، "اتفقوا جميعًا على أهمية استخدام نفوذنا وقدراتنا لردع أي دولة أو جهة غير حكومية، من فتح جبهة أخرى في هذا الصراع". وأوضح بلينكن خلال مؤتمر صحفي في عمان مع نظيريه المصري والأردني: "طوال هذا الصراع، لعبت الدول في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه دورًا أساسيًّا في منع انتشاره". وقال بلينكن إن وزراء الخارجية العرب الذين التقى بهم في عمان، تحدثوا عن ضرورة تسريع المساعدات إلى غزة، وحماية المدنيين الفلسطينيين وسط تزايد هجمات المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.

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