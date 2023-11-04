انت الان تتابع بعثة "الاتحاد" تصل إلى العراق لملاقاة "القوة الجوية".. الاثنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، إلى مطار أربيل بالعراق، برئاسة رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد أنمار بن عبدالله الحائلي.

وكان في استقبال البعثة القنصلُ العام لسفارة المملكة العربية السعودية في العراق محمد عسيري، ومحافظ محافظة أربيل أوميد خوشناو، وتوجهت البعثة بعد ذلك إلى مقر سكنها في أربيل.

من جانبه، شكر رئيس مجلس شركة نادي الاتحاد، القنصلية السعودية في أربيـل، ممثلة في القنصل وأعضاء القنصلية؛ على حفاوة الاستقبال الذي وجدته بعثة الفريق، كما شكر محافظ أربيل على استقباله الفريق وكلماته الطيبة التي تعكس مدى العلاقة المتينة بين الشعبين الشقيقين.

ويواجه الاتحاد السعودي مضيفه "القوة الجوية" العراقي، يوم الاثنين القادم، على ملعب فرانسو حريري في أربيل، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2023- 2024.

ويتصدر فريق الاتحاد السعودي، فِرَق المجموعة برصيد 9 نقاط؛ بينما يحتل "القوة الجوية" المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ثم فريق سباهان الإيراني برصيد 4 نقاط، في حين بَقِيَ رصيد "إيه جي إم كي" خاليًا من النقاط.