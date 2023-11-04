تراند اليوم : شاهد.. فضيحة الأمم المتحدة ترسل مساعدات غذائية منتهية الصلاحية إلى قطاع غزة

صحيفة الخليج 365: وثق أحد الأشخاص في مقطع فيديو، نوع البسكويت الذي قدمه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ضمن المساعدات المرسلة لقطاع غزة.

وقال خلال الفيديو: "وصلنا بسكوت من برنامج الأغذية العالمي في غزة، ونشكرهم على هذا، لكن البسكوت باقي له بس أيام ويخلص، وينتهي الصلاحية".

وأوضح مقطع الفيديو، موعد انتهاء تاريخ إنتاج البسكويت، والمقرر يوم 23-11-2023، وهذا يعني أن مدة الصلاحية أقل من 20 يوماً.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا المقطع، حيث علق أحد الأشخاص قائلًا: "لا حول ولا قوة إلا الله حسبي الله ونعم الوكيل"، فيما تابع آخر: "اللهم انصر الإسلام والمسلمين".