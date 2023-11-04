تراند اليوم : وزير الخارجية السعودي لنظيره الأمريكي في عمان: المملكة ترفض عمليات التهجير القسري لسكان غزة وتدين استهداف المدنيين بأي شكل

صحيفة الخليج 365 - واس: التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم، معالي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك على هامش الاجتماع العربي الأمريكي.

وبحث الوزيران خلال اللقاء، سبل دعم الجهود الرامية إلى وقف تصعيد العمليات العسكرية في غزة ومحيطها، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة تجاه إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بما يمنع تفاقم الأزمة الإنسانية.