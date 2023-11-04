تراند اليوم : شاهد.. ردة فعل سائحات أجنبيات بعد تناولهن "اللقيمات" و"السمبوسة" من عربة "فود ترك" في ‎الرياض

صحيفة الخليج 365: وثقت سائحات أجنبيات تجربتهن في تذوق "اللقيمات" و "السمبوسة" من عربة "فود ترك" للوجبات السريعة لإحدى الأسر المنتجة في الرياض.

وأظهر الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي السائحات يتبادلن الحديث مع نجل السيدة، ورحب بهن، وأكد أن المأكولات شهية.

وفي اللقطات التالية من الفيديو قامت والدة الشاب بوضع "اللقيمات" و "السمبوسة" داخل علبة وأعطتها للسائحات.

وأبان الفيديو تناول السائحات اللقيمات" و "السمبوسة"، وأعربن عن الإعجاب بها، وعندما أرادت سائحة دفع الثمن ، أخبرها نجل السيدة أن اللقيمات والسمبوسة مجانا تعبيرا عن الترحيب بهن.