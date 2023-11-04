شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الحدود الشمالية يكشف آخر موعد للتسجيل في "الكشف عن الموهوبين" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية ، الطلاب والطالبات في الصفوف الدراسية من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الأول الثانوي، التسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين للعام 1445هـ في إطار الشراكة بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" وهيئة تقويم التعليم والتدريب.

وأوضحت الإدارة أن البرنامج يسعى للكشف عن الموهوبين عبر نظام متكامل ومنهجية شاملة لتقديم الدعم والرعاية المناسبة لهم، من خلال إتاحة الفرصة أمام الطلاب والطالبات من الصف الثالث ابتدائي إلى الصف الأول ثانوي للمشاركة والاستفادة من الخدمات والبرامج التعليمية المقدمة للطلاب للموهوبين.

الكشف عن الموهوبين

كنا يهدف إلى إتاحة مزيد من الفُرص للطلبة المتميزين للاستفادة من البرامج والمشاريع النوعية التي يتيحها البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين, مفيدة بأن آخر موعد للتسجيل هو يوم 15 من شهر يناير 2024.