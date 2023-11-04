شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة.. مساعدات متنوعة في اليمن وباكستان ولبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية والمياه للنازحين بمديرية رازح في محافظة صعدة، استفاد منه 152 فردا، خلال الفترة من 1 - 7 أكتوبر الماضي.

وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 36 مريضا، وعيادة الحالات الطارئة 24 حالة، وعيادة الباطنية 79 مريضا، وعيادة الصحة الإنجابية 12 حالة، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف مستفيد واحد.

الخدمات التمريضية

وفي مجال الخدمات المرافقة راجع 109 مستفيدين عيادة الخدمات التمريضية، وصُرفت الأدوية لـ 151 مريضا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد فردا واحدا، ونفذ نشاط واحد للتخلص من النفايات.

فيما جرى ضخ 14.400 لتر من المياه الصالحة للشرب، وتوزيع 140 وعاء لحفظ ونقل المياه.

فيضانات باكستان

ووزع المركز، أمس 225 حقيبة شتوية للمتضررين من الفيضانات في منطقة شترال السفلى بإقليم خيبربختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 1,575 فردًا.

ويأتي ذلك ضمن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير المواد الإيوائية والحقائب الشتوية للأسر الأشد ضعفا في المناطق الباكستانية المتضررة من الفيضانات.

مشروع مخبز الأمل الخيري

وفي لبنان، واصل المركز تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة لعام 2023م، في محافظة عكار وقضاء المنية.

ووزع المشروع خلال الأسبوع الماضي 150.000 ربطة خبز للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 125.000 فرد.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة اللاجئين في مختلف مواقع وجودهم.