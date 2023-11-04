وزيرا الخارجية السعودي والأمريكي يبحثان سبل وقف التصعيد العسكري في غزة

التقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم، على هامش الاجتماع العربي الأمريكي.

وبحث الوزيران خلال اللقاء، سبل دعم الجهود الرامية إلى وقف تصعيد العمليات العسكرية في غزة ومحيطها، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة تجاه إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بما يمنع تفاقم الأزمة الإنسانية.

وأكد سمو وزير الخارجية السعودي، رفض المملكة القاطع لعمليات التهجير القسري لسكان غزة، وإدانة المملكة استهداف المدنيين بأي شكل، أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية.