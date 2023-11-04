أخضر السنوكر يصل إلى الدوحة .. للمشاركة في بطولة العالم

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محمد بن مسعود - الدمام - يشارك المنتخب السعودي للسنوكر في بطولة العالم للسنوكر للست كرات والفردي والفرق والتي تنطلق منافساتها في العاصمة القطرية الدوحة، الاثنين المقبل، وتُقام خلال الفترة من 6 إلى 24 نوفمبر الجاري.

وكانت بعثة المنتخب السعودي قد وصلت إلى الدوحة عصر اليوم السبت وضمت عضو مجلس الإدارة محمد البراقي والمدرب عمران شاهزاد وثلاثة لاعبين هم: "أيمن العمري وعمر العجلاني وزياد القباني".

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