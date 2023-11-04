"البريكان" مديرًا عامًّا للاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في MBC

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 نوفمبر 2023, 6:44 مساءً

عيَّنت مجموعة MBC بسام البريكان مديرًا عامًّا للاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في المجموعة. ويمتلك "البريكان" خبرة طويلة في المجال الإعلامي، من خلال عمله في عدد من المؤسسات، من بينها عمله مديرًا تنفيذيًّا للاتصال المؤسسي، ومتحدثًا رسميًّا للمجلس الصحي السعودي، ومديرًا للاتصال المؤسسي في التجمع الصحي الثاني بالرياض. كما عمل "البريكان" مديرًا لإدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في مدينة الملك فهد الطبية، وأخيرًا بحملة رواد الفضاء السعوديين في الوكالة السعودية للفضاء.

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