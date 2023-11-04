استشاري "جلدية": خلطات نبات السدر تتلف الشعر.. وزيوته غير مُجدية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 نوفمبر 2023, 6:44 مساءً

حذَّر استشاري الأمراض الجلدية، الدكتور محمد الخويلد، من خلطات نبات السدر التي انتشرت عنها شائعات حول قدرتها على تكثيف الشعر، من خلال الخلطات أو استخدام زيوت الشعر. وقال "الخويلد": "هذه ضجة غير صحيحة، وخصوصًا أنه لا توجد دراسات على زيوت الشعر ونتائجها، إضافة إلى أن خلطات السدر تعطي نتائج لحظية جيدة، لكنه يتلف الشعر على المدى البعيد". جاء ذلك خلال الجلسات العلمية لمؤتمر الطب التجميلي بنسخته الثانية، المقام بمدينة الرياض بمشاركة أكثر من 51 متحدثًا عالميًّا ومحليًّا؛ لمناقشة أحدث التقنيات والإجراءات التجميلية في العالم.

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