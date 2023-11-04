الفيحاء يعلن تعرض لاعبه البرازيلي ريكاردو رايلر إلى كسر في عظمة الساق

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 نوفمبر 2023, 6:59 مساءً

أعلن نادي الفيحاء، يوم السبت، عن إصابة محترفه البرازيلي ريكاردو رايلر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بكسر في عظمة الساق، تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه في مباراته أمام الطائي، أمس الجمعة، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي للمحترفين. وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "تعرض المحترف البرازيلي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم ريكاردو رايلر إلـى إصابـة خلال مشاركته في مباراة الفيحاء والطائي أمس الجمعة، ولم يتمكن على إثرها من إكمال المباراة". وتابع البيان: "حيث تم نقل اللاعب مباشرة إلى المستشفى لإجراء الأشعة والفحوص الطبية تحت إشراف الجهاز الطبي بالفريق وقد أسفرت عن إصابته بكسر في عظمة الساق". وختم البيان بالقول :"كما سيخضع رايلر لإجراء المزيد من الفحوص الطبية لتحديد الأسلوب العلاجي الأمثل ومدة البرنامج التأهيلي".

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