برنامج التحول الوطني يدعم الابتكار وريادة الأعمال الرقمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمل برنامج التحول الوطني، أحد برامج رؤية السعودية 2030 ، على تفعيل التحول الرقمي في المملكة من خلال تطوير الحكومة الالكترونية وتنمية الاقتصاد الرقمي، بقيادة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة من القطاع العام والخاص وغير الربحي، للمساهمة في ترسيخ وتعزيز مكانة المملكة بصفتها الاقتصاد الرقمي الأسرع نموا والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الشباب السعودي يدفع المملكة نحو الصدارة الرقمية، وسعت رؤية 2030 إلى دعم قطاع تقنية المعلومات وإنجاحه بصفته قطاعا واعدا ودعامة جديدة للاقتصاد، وعمل برنامج التحول الوطني، على تهيئة البيئة الممكنة للتحول الرقمي في المملكة، من خلال تنمية البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، لتكون قادرة على احتضان التحول الرقمي وداعمة لاستدامته، وتهيئة البيئة المناسبة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتطوير الحكومة الالكترونية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة الكترونيا للمواطنين لتشمل خدمات أخرى، كالخدمات العدلية والطبية والتعليمية وخدمات الدفع الالكتروني وإصدار السجلات الالكترونية، إضافة إلى دعم ريادة الأعمال الرقمية والاستثمار في التقنيات، ونشر الوعي والمعرفة الرقمية وتأهيل كوادر وطنية ذات كفاءة عالية للدفع بعملية التحول الرقمي. مركز ريادة الأعمال الرقمية «كود» عزز برنامج التحول الوطني جهود تحقيق النهضة الرقمية من خلال دعم الشركات المحلية، وتشجيع ريادة الأعمال التقنية واحتضانها وتطويرها لتصبح شركات واعدة، وأطلق مركز ريادة الأعمال الرقمية (CODE)، أحد مبادرات التحول الوطني في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، لدعم رواد الأعمال على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى واقع في العالم الرقمي. المركز في سطور أنشئ لخدمة مؤسسي الشركات الناشئة، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال الرقمية.

حلقة الوصل بين رائد الأعمال ومجتمع المرشدين والمستثمرين.

يقدم الخدمات والبرامج لدعم المشاريع في كافة مراحلها، ابتداء من الفكرة والتنفيذ والتمويل، وحتى النمو والتوسع.

تمتد فروعه عبر سلسلة معامل ابتكار في 6 جامعات حول المملكة.

15 مختبر ابتكار حول المملكة بشراكات استراتيجية مع جهات حكومية وخاصة.

يدعم الابتكار ويخدم رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الرقمية والطلاب الجامعيين.

تعزز معامله ثقافة الابتكار، وتنمي القدرات الرقمية المحلية في مجال ريادة الأعمال.

يرفع مستوى تبني تطبيقات التقنيات الناشئة، ويوفر الخدمات والممكنات التقنية لتطوير مشاريع الأبحاث الرقمية.

يحول الأفكار والمشاريع الريادية إلى نماذج أعمال رقمية قابلة للتنفيذ.

يربط بين الخبراء التقنيين المتخصصين مع أصحاب المشاريع التقنية وطلاب وطالبات الجامعات ورواد الأعمال.

يقدم خدمات الإرشاد والتوجيه لهم، والمحفزات الرقمية، والدعم التقني.

يوفر مساحة عمل لرواد الأعمال لتطوير وإنجاز مشاريعهم في جميع مراحلها. فروع المركز مركز ريادة الأعمال الرقمية الرئيسي في الرياض

معمل جامعة أبها

معمل جامعة الأميرة نورة

معمل جامعة الملك فيصل

معمل جامعة القصيم

معمل جامعة الملك سعود

معمل جامعة دار الحكمة إنجازات 12,000 مستفيد

700 نموذج عمل أولي لتقنيات جديدة

600 شركة ناشئة حاضنات ومسرعات الأعمال

قدم مركز ريادة الأعمال الرقمية «كود» منذ تدشينه نحو 50 برنامجا متنوعا لتسريع نمو الشركات الناشئة والريادية وتوسعها، شملت حاضنات أعمال ومسرعات، إضافة إلى مسابقات رقمية، مثل جائزة الابتكار الرقمي في دورتيها الأولى والثانية، وميدان المطورين في نسختيه الأولى والثانية، وسلسلة التحديات الرقمية التي تستهدف التقنيات الناشئة، مثل تقنية البلوك تشين وتقنية الذكاء الاصطناعي. قدم مركز ريادة الأعمال الرقمية «كود» منذ تدشينه نحو 50 برنامجا متنوعا لتسريع نمو الشركات الناشئة والريادية وتوسعها، شملت حاضنات أعمال ومسرعات، إضافة إلى مسابقات رقمية، مثل جائزة الابتكار الرقمي في دورتيها الأولى والثانية، وميدان المطورين في نسختيه الأولى والثانية، وسلسلة التحديات الرقمية التي تستهدف التقنيات الناشئة، مثل تقنية البلوك تشين وتقنية الذكاء الاصطناعي. برنامج رواد التقنية

طور 42 نموذج عمل أولي نتج عنها تخريج 10 شركات ناشئة. مسرعة تيكسارز الرياض

12 شركة تقنية ناشئة بدأت رحلة النمو والتوسع مع المسرعة. برنامج رواد الألعاب

طور 10 نماذج أعمال أولية نتج عنها 3 استوديوهات ألعاب تحولت إلى شركات ناشئة. الأكاديمية السعودية الرقمية

لبناء القدرات الرقمية الوطنية في مجالات التقنيات الحديثة ومواكبة متطلبات التحول الرقمي، أطلق برنامج التحول الوطني مبادرات بالشراكة مع الأكاديمية السعودية الرقمية.

ما هي؟ أكاديمية وطنية بمعايير عالمية لبناء وتطوير القدرات الرقمية في التقنيات الحديثة والمتقدمة. تعمل الأكاديمية من خلال مسارات مثل: تطوير الويب والتطبيقات والحوسبة السحابية.

تصميم وتطوير الألعاب وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.

تقدم برامج تقنية، مثل معسكرات الهمم الرقمية لتمهين حديثي التخرج والباحثين عن العمل في المجالات التقنية. مبادرات موجهة للناشئين لاكتشاف ميولهم التقنية وتطويرها

برنامج طويق للناشئين يستهدف الأعمار من 6 إلى 17 سنة ضمن مبادرة أبطال المستقبل بالشراكة مع أكاديمية طويق.

يصقل مهاراتهم الرقمية ويكتشف مواهبهم في مجالات التقنيات الحديثة

5 آلاف مشارك.

4 آلاف مشروع.

1,500 ساعة تدريبية. مبادرة ThinkTech إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني في مهرجان الروبوت والذكاء الاصطناعي بمركز القصيم العلمي.

وصل عدد الزوار المهرجان إلى 16 ألف زائر.

3 آلاف استفادوا من ورش العمل المقدمة في المهرجان.

أطلقت المبادرة قمة سينك للاتزان الرقمي، وهي فعالية عالمية بمشاركة 60 متحدثا من دول مختلفة بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) لرفع الوعي العالمي حول تأثير استخدام التقنيات الحديثة على المجتمع. مبادرة العطاء الرقمي مبادرة تخصصية غير ربحية تقدم دورات التقنية، وتثري المحتوى التقني العربي.

تنظم اللقاءات الرقمية بالشراكة مع جهات عدة من القطاع العام والخاص وغير الربحي والجهات التعليمية.

قدمت 180 لقاء رقميا استفاد منها 200 ألف شخص. مبادرة هاكاثون العطاء الرقمي هاكاثون لصناع المحتوى والمهتمين بالمجال التقني نظمته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في مصر.

عززت الشراكات مع الجهات الأكاديمية والجامعات في مجال تدريب الكوادر.

بنت الكفاءات وحفزت الشباب وعززت اللغة في المحتوى العربي التقني.

شارك 5 آلاف فرد و 50 فريقا وفازت 3 فرق.

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