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«سدايا»: المملكة تسخر الذكاء الاصطناعي لخير البشرية

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- بواسطة أيمن الوشواش - جددت المملكة التزامها بتسخير القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي لأجل خير البشرية جمعاء، وفقا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الدكتور عبدالله الغامدي، الذي أشار إلى أهمية إدراك التحولات الكبيرة التي من المتوقع أن يحدثها الذكاء الاصطناعي في عالمنا كونها ليست مجرد تطورات أو تحسينات بل هي تحولات كبيرة ستعيد تعريف نسيج مجتمعاتنا واقتصاداتنا ومؤسساتنا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في جلستين رئيسيتين بقمة سلامة الذكاء الاصطناعي في يومها الثاني الأولى بعنوان «بناء فهم مشترك لمخاطر الذكاء الاصطناعي الرائد وأوجه التعاون المستقبلي».

وقال: نقف اليوم على مفترق طرق في اجتماعنا هذا لمناقشة آفاق الذكاء الاصطناعي، فأمامنا مساران: الأول يؤدي إلى مخاطر غير مسبوقة، والآخر يفضي إلى فرص لا مثيل لها، ومن واجبنا جميعا أن نسير على كليهما؛ إذ إن الفرص تكمن في المخاطر».

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يعقد هذه الازدواجية؛ فمع أن هذا التحول له فوائد عظيمة إلا أنه سيجلب تحديات كبيرة، وما يزيد من صعوبة مهمتنا هو السرعة غير المسبوقة التي يتطور بها الذكاء الاصطناعي وما يلازمه من شكوك، وبينما نشرع في إعداد التقرير المقترح فإننا نحث الجميع على أن نضع في الحسبان هذه الازدواجية ووتيرة التغير السريعة.

وفي الجلسة الثانية بعنوان «تبادل الفرص العالمية في الذكاء الاصطناعي» قال «عندما نتحدث عن ابتكارات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية، فإن خطواتنا شهادة على تفانينا في تطوير الذكاء الاصطناعي لأجل خير البشرية، حيث يسرني أن أعلمكم أننا أطلقنا بنجاح فحصا مبتكرا لاعتلال الشبكية السكري بمعدل دقة يصل إلى 92%»، مؤكدا أن هذا الإنجاز له أهمية كبيرة ليس لنا وحسب بل أيضا للدول في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجها التي تعاني من ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السكري.

استفادة المملكة من الذكاء الاصطناعي:

  • الكشف عن سرطان الثدي بـ 80000 صورة أشعة سينية.
  • تسخير الذكاء الاصطناعي لمختلف التطبيقات الصحية.
  • الكشف عن أمراض الرئة والجهاز التنفسي وفحوصات الكلى.
  • تدريب 25000 امرأة على مستوى العالم في المملكة.
  • تعزيز مهارات المرة السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي.
  • تحسين الفصول الدراسية أو أساليب التدريس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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