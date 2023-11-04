شكرا لقرائتكم خبر جولات للوقاية من سوسة النخيل الحمراء في العاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت وحدة المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتھا «وقاء» بالعاصمة المقدسة جولات على المزارع في محافظة خليص ضمن الكشف الدوري على النخيل في إطار تطبيق برنامج الإدارة المتكاملة لآفة سوسة النخيل الحمراء. واشتملت الجولات على ضبط مخالفي قانون الحجر الزراعي، وفحص النخيل للتأكد من خلوھا من الإصابة بآفة سوسة النخيل الحمراء، وكذلك حصر المزارع المھملة في المحافظة وتوعية وتثقيف المزارعين بالتقيد بالممارسات الزراعية السليمة، والتأكيد على أھمية تطبيق الإدارة المتكاملة للوقاية من آفة سوسة النخيل الحمراء وطرق مكافحتھا. وتواصل الفرق المختصة بفرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة جھودھا عبر الزيارات الميدانية الدورية لرصد الآفات وإجراء عمليات المكافحة حسب برنامج الإدارة المتكاملة للآفات سعيا لحماية المحاصيل الزراعية من مخاطرھا والحد من انتشارھا. للوقاية من سوسة النخيل: التقيد بالممارسات الزراعية الصحيحة

الري بالتنقيط

التكريب

فصل الفسائل

إزالة الحشائش

الكشف الدوري كل 45 يوما

كانت هذه تفاصيل خبر جولات للوقاية من سوسة النخيل الحمراء في العاصمة المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.