شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار على محافظتي الخرج وأملج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم أمطار على محافظة الخرج والمراكز التابعة لها، وعلى محافظة الدلم ومراكزها.

كما هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مراكز محافظة أملج.

وشملت مركز الشبحة وشثاث وعمق والحايل ومرخ وذرفي، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، منها وادي مرخ ووادي شثير.

المركز الوطني للأرصاد

من ناحية أخرى، أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمرًا بشأن طقس منطقة الرياض، وذلك لليوم السبت.

وأوضح أن أمطارًا غزيرة تهطل على أجزاء من المنطقة، تشمل: العاصمة الرياض، الدرعية، ثادق، حريملاء، رماح، ضرما، مرات، الأفلاج، الحريق، الخرج، الدلم، المزاحمية، حوطة بني تميم، الزلفي، الغاط، المجمعة، شقراء.