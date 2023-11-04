شكرا لقرائتكم خبر عن سلمان للإغاثة.. 42 شاحنة إغاثية تعبر منفذ الوديعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبرت منفذ الوديعة الحدودي 42 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل على متنها 12.474 سلة غذائية تزن 740 طناً و954 كيلو غراماً.

وتوجهت الشاحنات، إلى محافظات عدن و الضالع وأبين، وذلك خلال الفترة من 25 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر 2023.

المساعدات الإغاثية

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتقديم المساعدات الإغاثية بمختلف أنواعها للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.