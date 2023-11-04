شكرا لقرائتكم خبر عن بطرق بسيطة وطبيعية وفي منزلك .. نظف رئتيك بـ 6 خطوات سهلة وآمنة وخلصها من السموم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

عرض الإصابة بفيروس و الأشخاص لحدوث مشاكل في الرئة، ليصبحوا غير قادرين على التنفس بشكل طبيعي، ما يسبب عدم القدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعي. وفي هذا الإطار نستعرض فيما يلي 7 خطوات لتنظيف الرئتين.

استنشاق البخار: أدرك ممارسو اليوجا أهمية حركات المفاصل والرئتين وممارسة الحركات التي تساعد على صحة القلب والرئتين، فيمكن أن تؤدي التمارين المنتظمة إلى تحسين الصحة البدنية والعقلية للأفراد، كما تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية، بما في ذلك السكتة الدماغية وأمراض القلب.

وتعمل التمارين الرياضية على تحسين الدورة الدموية، مما يجعل الجسم أكثر كفاءة في إزالة ثاني أكسيد الكربون الزائد الذي ينتجه الجسم عند ممارسة الرياضة. وتساعد التمارين المنتظمة العضلات على تعلم استخدام الأكسجين بشكل أكثر كفاءة وإنتاج كميات أقل من ثاني أكسيد الكربون، فيجب على أولئك الذين يعانون من أمراض الرئة المزمنة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن أو التليف الكيسي أو الربو استشارة أخصائي الرعاية الصحية قبل البدء في نظام تمرين جديد. سعة الرئة: التنفس بالشفاه، والتنفس البطني، والتدريب المتقطع، قد تساعد تمارين التنفس العميق في زيادة سعة الرئة، على سبيل المثال، تقول مؤسسة الرئة البريطانية إن التنفس العميق يمكن أن يساعد في إزالة المخاط من الرئتين بعد الالتهاب الرئوي، مما يسمح لمزيد من الهواء للدوران.

الشاي الأخضر: الشاي الأخضر يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تقليل الالتهاب في الرئتين، فأفادت دراسة حديثة شملت أكثر من 1000 بالغ في كوريا أن الأشخاص الذين يشربون ما لا يقل عن كوبين من الشاي الأخضر يوميًا يتمتعون بوظيفة رئة أفضل من أولئك الذين لم يشربوا شيئًا.

الأطعمة المضادة للالتهابات: إن غمر الرئتين أو المسالك الهوائية بالمخاط ليس سوى استجابة التهابية (دفاعية) للجسم عندما يتلامس مع مسببات الأمراض أو مسببات الحساسية أو الإصابة. يمكن أن يؤدي التهاب الممرات الهوائية إلى صعوبة التنفس ويسبب الشعور بالثقل والاحتقان في الصدر، ويمكن أن يقلل تناول الأطعمة المضادة للالتهابات من الالتهاب لتخفيف هذه الأعراض. قم بتضمين هذه الأطعمة المضادة للالتهابات في نظامك الغذائي لمكافحة مشاكل الرئة ولتنظيف رئتيك، استخدم الكركم الخام (الطازج) أو الكركم المجفف في الطهي، وتناول الكثير من الخضار الورقية، والتوت، والزيتون، والجوز، والفاصوليا، والعدس.