إغلاق انفجار قرحة بواسطة المنظار لمريض بمستشفى جنوب القنفذة العام

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 نوفمبر 2023, 7:33 مساءً

تمكن فريق طبي بمستشفى جنوب القنفذة العام من إجراء عملية إغلاق انفجار قرحة بوساطة المنظار. وفي التفاصيل أوضحت "صحة القنفذة" أنه حضر المريض البالغ من العمر 35 سنة إلى الطوارئ وهو يعاني بسبب ألم حاد في البطن وبعد الكشف وإجراء الفحوص اللازمة، تبين وجود اشتباه قرحة منفجرة في الاثنا عشر، وأُجريت له عملية طارئة بوساطة المنظار وإغلاق القرحة، وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة. يُشار إلى أن مستشفى جنوب القنفذة قام بإجراء (707) عملية جراحية خلال الثلث الأخير من عام 2023م.

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