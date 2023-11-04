في افتتاحية ملعبه الجديد.. الاتفاق يسقط بفخ التعادل أمام الرائد

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محمد بن مسعود - الدمام - فشل فريق الاتفاق بتحقيق الفوز في افتتاحية ملعبه الجديد؛ وذلك بسقوطه بفخ التعادل السلبي أمام ضيفه الرائد مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024.

وبهذه النتيجة تقاسم الفريقان نقاط المباراة؛ إذ رفع الاتفاق رصيده إلى 21 نقطة؛ احتل بها المركز السابع، في حين أصبح رصيد الرائد 6 نقاط؛ أبقته في المركز الثامن عشر (الأخير).

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