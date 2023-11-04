تعليق الدراسة الحضورية غدًا بفرع جامعة طيبة في العلا

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن فرع جامعة طيبة بمحافظة العلا تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد؛ وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأشار فرع الجامعة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عن بُعد عبر منصة بلاك بورد لجميع الطلاب والطالبات.

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