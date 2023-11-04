انت الان تتابع شعلة دورة الألعاب السعودية 2023 تختتم جولتها في منطقة الجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 نوفمبر 2023, 8:34 مساءً

اختتمت مسيرة شعلة النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023 جولتها في منطقة الجوف اليوم, بزيارة محافظة القريات، في إطار جولتها الترويجية لأكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة، والمقرر أن تستضيف مدينة الرياض منافساته خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 10 ديسمبر المقبل. وتجولت الشعلة في موقع قصر كاف التاريخي بمحافظة القريات، والذي يعد أحد المعالم التي تروي العمق التاريخي للمملكة، والذي يعد الآن من المواقع السياحية المهمة نظرًا لطابعه التراثي والتاريخي الفريد، وكان مقرًا للحكم السعودي في المنطقة لسنوات عديدة. وحمل الشعلة خلال جولتها اللاعب السابق المدرب الحالي بنادي القريات خالد الحربي، ومدير مكتب هيئة الصحفيين السعوديين بالقريات علي الرويلي.

كانت هذه تفاصيل خبر شعلة دورة الألعاب السعودية 2023 تختتم جولتها في منطقة الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.