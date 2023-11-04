انت الان تتابع الفيحاء يدشن تدريباته استعدادًا لمواجهة العين الإماراتي في الآسيوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 نوفمبر 2023, 8:34 مساءً

دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء تمارينه مساء اليوم السبت بحصة استرجاعية على ملعب معالي الشيخ عبدالعزيز التويجري، وذلك في مستهل تحضيرات الفريق لمواجهة العين الإماراتي ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا. حيث تضمنت الحصة تمارين استرجاعية واستشفاء العضلات، تبعها محطات لياقية وتكنيكية إلى جانب التمارين الترفيهية. ويستضيف الفيحاء نظيره العين الإماراتي، يوم الثلاثاء القادم، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2023-2024. ويحتل العين صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، مقابل 3 نقاط لكل من باختاكور والفيحاء وآهال التركماني.

كانت هذه تفاصيل خبر الفيحاء يدشن تدريباته استعدادًا لمواجهة العين الإماراتي في الآسيوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.