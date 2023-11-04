تراند اليوم : بالصور.. أمريكا تعلن وصول أسطول حاملة الطائرات "أيزنهاور" للشرق الأوسط

صحيفة الخليج 365: أعلنت القيادة الأمريكية مساء اليوم وصول أسطول حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت أيزنهاور" للشرق الأوسط في إطار تعزيز التمركز الإقليمي.

وكانت أمريكا أرسلت إلى الشرق الأوسط في وقت سابق العديد من السفن الحربية بما فيها حاملتا الطائرات "جيرالد فورد" و"دوايت إيزنهاور" على خلفية الحرب بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة.