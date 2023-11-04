تراند اليوم : وزير الدفاع الإسرائيلي يتعهد بتصفية حركة حماس من غزة و يحذر حزب الله من خطأ السنوار

صحيفة الخليج 365: قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم السبت، إن المعارك خلال اليومين الماضيين مع حركة حماس كانت قوية.
وأكد غالانت قائلاً: "مصرون على تحقيق الانتصار.. لا مكان لحركة حماس في غزة.. في نهاية معركتنا بغزة لن يكون هناك حماس"، مضيفاً أن "المناطق التي تسيطر عليها حماس في غزة تتآكل".
وتابع: "قتلنا الكثير من مقاتلي حركة حماس في غزة. قتلنا 12 قائداً من حركة حماس.. وسنصل إلى يحيى السنوار وسنقضي عليه".
كما أكد أن واشنطن "تتفهم وضعنا بشأن قصف حماس في غزة"، مؤكداً سعي إسرائيل "للحفاظ على حياة الأسرى الإسرائيليين في غزة".
هذا ودعا وزير الدفاع الإسرائيلي الفلسطينيين إلى التوجه لجنوب غزة، مضيفاً أن "كل من يبقى شمال غزة يخاطر بحياته".
في سياق آخر قال غالانت: "نحن جاهزون للمعارك على كافة الجبهات.. لا مصلحة لدينا في المواجهة مع حزب الله لكننا مستعدون.. وإذا كرر نصر الله خطأ السنوار سيكلف لبنان الكثير".