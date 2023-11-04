تراند اليوم : وزير الدفاع الإسرائيلي يتعهد بتصفية حركة حماس من غزة و يحذر حزب الله من خطأ السنوار

صحيفة الخليج 365: قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم السبت، إن المعارك خلال اليومين الماضيين مع حركة حماس كانت قوية.

وأكد غالانت قائلاً: "مصرون على تحقيق الانتصار.. لا مكان لحركة حماس في غزة.. في نهاية معركتنا بغزة لن يكون هناك حماس"، مضيفاً أن "المناطق التي تسيطر عليها حماس في غزة تتآكل".