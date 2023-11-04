تراند اليوم : بالفيديو.. خبير "تقني" يكشف سبب فتح خاصية الاتصال عبر تطبيق "واتساب" وإغلاقه مرة أخرى في السعودية

صحيفة الخليج 365: كشف الخبير التقني سمير الجنيد السر وراء فتح خاصية الاتصال عبر تطبيق "واتساب" وإغلاقه مرة أخرى في السعودية .

وقال خلال لقاء له مع برنامج "ياهلا" المذاع على قناة روتانا خليجية : " كان هناك تغير في بروتوكولات شركة ميتا واتساب، وأنظمة القيود لدينا المفروضة على واتساب لم تكن متعرفة على التعديلات الخاصة بالبروتوكول، وتم إيقافها بعدها بفترة وجيزة".

وأضاف :" شركة واتساب فعليا لم تتقيد بأنظمة وقيود المملكة، فمثلا هيئة الاتصالات السعودية كانت تشترط على أي شركة تريد توفير الاتصال عن طريق الإنترنت، ضمان أن الشخص المتصل هو شخصية اعتبارية منعا للاحتيال وانتهاكات الخصوصية، وشركة ميتا لم تتقيد سواء فيسبوك أو إنستقرام أو واتساب، وهذا كان سبب منع الواتساب في السعودية حتى تتقيد ميتا بهذه الاشتراطات.