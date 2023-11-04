تراند اليوم : انقلبت حياتها في يوم وليلة .. شاهد.. فتاة "سعودية" تروي قصة إصابتها بالشلل وتكشف السبب

صحيفة الخليج 365: كشفت روان باخشوين طالبة فيزياء طبية ومهتمة بمجال التقنية وتطوير الذات، قصة إصابتها بالشلل بشكل مفاجئ.

الطوارئ وقالت خلال لقاء لها مع برنامج "سيدتي" المذاع على قناة روتانا خليجية:" في إحدى الأيام في عام 2020، كنت مع شقيقاتي وتناولنا العشاء وفجأة وجدت نفسي على سرير الطوارئ داخل مستشفى".

فقدان الحركة والإحساس وتابعت:" أصبت بفقدان الحركة والإحساس من أطراف الأصابع حتى الساق"، لافتة إلى أنها توقعت أن المشكلة بسيطة ولكن تطور الأمر حتى أصبحت قعيدة.

وأوضحت أن الأطباء أجروا لها اختبارات إحساس من ضمنها وخزات بالإبر ولكنها لم تشعر بشيء رغم أنها كانت ترى قطرات الدم على ساقها

ضعف العضلات وأضافت، أن الفحوصات أظهرت إصابتها بضعف في العضلات والأعصاب بشكل مفاجئ، ولم تكن قادرة على استيعاب تغير نظام حياتها في يوم وليلة 180 درجة.