ضبط 16,695 مخالفا وإحالة 43,535 لبعثاتهم الدبلوماسية

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جاء ذلك خلال الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، في الفترة من 26 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2023.
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة بالاتصال على الأرقام 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.
نتائج الجولات:
- 16,695 إجمالي عدد المخالفين.
- 10,518 مخالفا لنظام الإقامة
- 3953 مخالفا لنظام أمن الحدود
- 2224 مخالفا لنظام العمل
- 783 حاولوا الدخول بشكل مخالف
- 57% منهم يمنيو الجنسية
- 2% إثيوبيو الجنسية
- 1% جنسيات أخرى
- 32 حاولوا الخروج بشكل مخالف
- 18 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل
- 49,890 خضعوا لإجراءات تنفيذ الأنظمة
- 42,358 رجلا
- 7532 امرأة
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