شكرا لقرائتكم خبر ضبط 16,695 مخالفا وإحالة 43,535 لبعثاتهم الدبلوماسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الجهات الأمنية 16,695 مخالفا في المناطق خلال أسبوع، فيما أحالت 43,535 لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و1995 لاستكمال حجوزات سفرهم، بينما تم ترحيل 8603 مخالفين.

جاء ذلك خلال الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، في الفترة من 26 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2023.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة بالاتصال على الأرقام 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

نتائج الجولات: