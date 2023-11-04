رحلات عمرة منخفضة التكاليف بين البحرين وجدة والمدينة

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وقال إنه يمكن للمقيمين في البحرين الحصول على التأشيرات الالكترونية E-Visa، أو عن طريق منصة نسك، وتكون التأشيرة متعددة الدخول لعام واحد، بمجموع أيام يصل إلى 90 يوما، وهذا سيمكن ضيوف المملكة من أدائهم نسكهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، فضلا عن زيارة كثير من مدن المملكة الأخرى، للاطلاع على ما تزخر به من مواقع تاريخية وثقافية وإثرائية مختلفة.
ورحب بالقادمين من مملكة البحرين الراغبين في زيارة الحرمين الشريفين، وبقية المناطق التاريخية والثقافية والوجهات الإثرائية في مختلف مدن المملكة، مشيرا إلى أن المبادرات النوعية التي تقدمها المملكة أسهمت في تيسير إجراءات العمرة والزيارة للأشقاء في مملكة البحرين.
واطلع المسؤولون في البحرين على أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن - أحد برامج رؤية السعودية 2030 - لتعزيز وإثراء تجربة المعتمرين والحجاج الإيمانية، مستعرضا أبرز الأعمال والمشاريع والتسهيلات التي تتم في هذا الجانب.
والتقى عددا من رؤساء شركات الحج والعمرة بمملكة البحرين، مؤكدا التوسع في الخدمات والمبادرات النوعية المقدمة لضيوف الرحمن، وقال إن التطورات التي تشهدها المملكة في هذا المجال، انعكست إيجابا على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
ملتقى منصة (نسك)
- يقام للمرة الأولى بمملكة البحرين
- مشاركة فاعلة من 250 شريكا
- تعزيز الشراكة ومد جسور التعاون
- التعريف بالخدمات المميزة والتسهيلات
- بحث سبل التعاون المشترك
- تذليل العقبات والتغلب على التحديات
- الالتقاء بكبرى شركات السفر والعمرة
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