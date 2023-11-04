وزير الداخلية يرعى تخريج الدفعة 41 بجامعة نايف غدا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يرعى وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الأمير عبدالعزيز بن سعود غدا، الحفل السنوي للجامعة وتخريج 219 طالبا وطالبة من الدفعة 41.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالمجيد البنيان أن رعاية وزير الداخلية للحفل تأكيد للدعم الممتد والمتواصل الذي توليه (دولة المقر) المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لهذه المؤسسة العربية الفريدة.

وبين أن الجامعة وهي تحتفل بتخريج الدفعة 41 من طلابها وطالباتها تؤكد استمرار جهودها في التطوير النوعي لتلبية الاحتياجات الأمنية العربية، لا سيما في مجالات مستجدات التقنية ومتطلبات العصر، بهدف الارتقاء بفاعلية أجهزة الأمن العربية وكوادرها.

ولفت إلى أن هذه المناسبة تأتي والجامعة نجحت في تحقيق مستهدفات خطتها الاستراتيجية 2019م ــ 2023م، وتنطلق في الوقت نفسه لتنفيذ استراتيجيتها الجديدة 2024م ــ 2028م القائمة على التوسع في برامج الجامعة وأنشطتها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وأكد أن هذه الاستراتيجية تحدد رؤية الجامعة ورسالتها وترسم خارطة طريقها بما يحقق الريادة العالمية من خلال التميز في العلوم والدراسات الأمنية عربيا وعالميا، وتوفير بيئة علمية أكاديمية لإعداد قيادات أمنية متميزة ولإجراء دراسات أمنية تلبي احتياجات المجتمع العربي بمفهوم الأمن الشامل.