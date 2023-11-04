مكة الأعلى في معدل كميات الأمطار

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وأوضح التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، أن المحطات رصدت هطول أمطار في مناطق: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، تبوك، حائل، جازان) وذلك بكميات تفاوتت بين 47.3 ملم و0.5 ملم، وذلك من الساعة التاسعة صباح الجمعة 3 نوفمبر حتى الساعة التاسعة صباح أمس.
وأكد التقرير أن منطقة الرياض سجلت 12 ملم في مزارع خروب، و7.5 ملم في أشيقر بمحافظة شقراء، بينما سجلت منطقة المدينة المنورة 24 ملم في وادي الفرع، و4.2 ملم في سد العيص في محافظة العيص، وسجلت منطقة القصيم 6.8 ملم في محافظة عنيزة، و5.2 ملم في محافظة المذنب.
وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة تبوك 2.2 ملم في المعظم بمحافظة تيماء، بينما سجلت منطقة جازان 0.6 ملم في محافظة بيش، و0.5 ملم في سد ضمد بمحافظة العيدابي.
ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، يمكن زيارة الرابط التالي: bit.ly/49eetQG.
كميات الأمطار بالمناطق:
- مكة المكرمة 41.7 ملم
- منطقة الرياض 12 ملم
- المدينة المنورة 24 ملم
- منطقة القصيم 6.8 ملم
- منطقة تبوك 2.2 ملم
- منطقة جازان 0.6 ملم
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