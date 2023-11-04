معزوفات أوبرالية شهيرة على المسرح الأحمر

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وشهدت الأمسية مساء أمس الأول، معزوفات ووصلات أوبرالية شهيرة إلى جانب «معرض فرانكو زيفيريلي» الذي تجول بين جنباته الزوار، اطلعوا على الإرث المرتبط بمسيرة المخرج الإيطالي التي أثمرت بإسهامات مهمة في عالم الأوبرا.
وتسعى الهيئة من خلال المهرجان، إلى تأسيس حدث سنوي دولي يحتفي بالأوبرا كشكل فني مهم يستهدف محبي الموسيقى، إضافة إلى إثراء الثقافة المحلية، والتعرف على الثقافات العالمية، كما يعكس حرص وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي بوصفه أحد أهدافها الاستراتيجية تحت مظلة رؤية السعودية 2030.
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