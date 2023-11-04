شكرا لقرائتكم خبر معزوفات أوبرالية شهيرة على المسرح الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استهلت الأمسية الأولى من مهرجان الأوبرا الدولي في نسخته الثانية، الذي تنظمه هيئة الموسيقى على مدى ثلاثة أيام في المسرح الأحمر بجامعة الأميرة نورة بالرياض، وذلك بمشاركة عدد من فناني الأوبرا.

وشهدت الأمسية مساء أمس الأول، معزوفات ووصلات أوبرالية شهيرة إلى جانب «معرض فرانكو زيفيريلي» الذي تجول بين جنباته الزوار، اطلعوا على الإرث المرتبط بمسيرة المخرج الإيطالي التي أثمرت بإسهامات مهمة في عالم الأوبرا.

وتسعى الهيئة من خلال المهرجان، إلى تأسيس حدث سنوي دولي يحتفي بالأوبرا كشكل فني مهم يستهدف محبي الموسيقى، إضافة إلى إثراء الثقافة المحلية، والتعرف على الثقافات العالمية، كما يعكس حرص وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي بوصفه أحد أهدافها الاستراتيجية تحت مظلة رؤية السعودية 2030.