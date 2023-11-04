فوز 4 فرق في هاكاثون الأمن الغذائي والاستدامة البيئية

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وتوج بالمركز الأول مشروع «نظام مدمج معزز بإنترنت الأشياء يستخدم بوليمير حيوي مستدام 100 لترشيد مياه الري»، قدمه فريق طلابي من جامعة الملك فيصل، وحصل على المركز الثاني مشروع «نمو واستدامة» لفريق مشترك من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وفاز بالمركز الثالث مشروع GarbageManager لفريق مكون من الهيئة العامة للطيران المدني وجامعة الملك فيصل وجمعية فتاة الأحساء، فيما حقق المركز الرابع مشروع «جهاز استشعار حيوي لتحليل نمو النباتات لتصميم علاج جيني» والمقدم من فريق جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية KAUST، وجامعة الملك فيصل.
ونوه العوهلي لما قدمه جميع المشاركين من مشروعات ابتكارية متميزة، محفزا لمزيد من العطاء المأمول من أبناء الوطن وبناته للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، حيث هيأت الجامعة كل احتياجات الفرق المشاركة ووفرت نخبة من المرشدين والمطورين والأكاديميين لتقديم عدد من الإرشادات والورش العملية.
الهاكاثون تضمن:
- مشاريع وأفكارا مميزة تهدف لابتكار حلول رقمية.
- تطوير تطبيقات تساعد على تحقيق مستقبل أفضل للأمن الغذائي.
- الاستدامة البيئية في مجال حماية البيئة والحد من التلوث.
- إدارة المخلفات وتدوير النفايات.
- استهلاك المياه واستدامة الطاقة.
- الحد من الفاقد والهدر الغذائي.
- تعزيز وسلامة جودة الغذاء.
- الحد من الآفات النباتية والأوبئة الحيوانية.
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