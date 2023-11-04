شكرا لقرائتكم خبر إطار عام للأنشطة المشتركة بين الإذاعة والتلفزيون والإحصاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت هيئة الإذاعة والتلفزيون والهيئة العامة للإحصاء مذكرة تعاون مشترك تستهدف رفع مستوى التعاون بينهما، وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود في مجال اختصاصاتهما ووضع إطار عام للأنشطة والمهام المشتركة، وقد مثل الجانبين كل من الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد الحارثي، ورئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد الدوسري.

وأكد الحارثي أن هذه الاتفاقية تؤكد أهمية التكامل بين الجهات الحكومية التي تنعكس إيجابيا على نجاح العمل المشترك، بجانب دعمها لاستراتيجية الهيئة في تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة والجهات الحكومية الأخرى بما يواكب عملية التطوير والتغيير التي تمر بها الهيئة.

من جانبه أوضح الدوسري أن العمل الإحصائي الذي تضطلع به الهيئة يعد رافدا مهما من روافد تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال بناء المؤشرات الإحصائية وقياسها، مشيرا إلى أن قطاع الإعلام يحظى بعناية كبيرة نظرا للدور المحوري الذي يضطلع به، وكذلك نظرا لمساهمته الفعالة في تعزيز المعرفة وبناء وعي أبناء المجتمع تجاه قطاعات الدولة المختلفة وأعمالها، والتي من بينها الهيئة العامة للإحصاء ودورها في توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية وأن هذه الاتفاقية ستعمل على دعم الهيئتين في تحقيق أدوارهما.

مسارات الاتفاقية: