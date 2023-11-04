تأهل 9 طلاب بجازان للأولمبيادات الدولية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت إدارة تعليم منطقة جازان تأهيل 9 طلاب وطالبات في مسابقة «موهوب2» لبرنامج موهبة للأولمبيادات الدولية ولملتقى الشتاء للفلك والفضاء، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم. وأوضحت الإدارة أن 3 طلاب حصلوا على ميداليات التميز على مستوى المملكة في مسابقة موهوب وانتقلوا لبرنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، إلى جانب تأهل 3 آخرين من الطلاب لبرنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، فيما تأهل 3 طلاب لملتقى الشتاء للفلك والفضاء. يذكر أن «مسابقة موهوب 2023م» تعد ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية.

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