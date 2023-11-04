برنامج مبادرة خبير القهوة السعودية يعزز مهارات المشاركين بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم في جدة البرنامج التدريبي لمبادرة خبير القهوة السعودية 2023م، في أولى محطاته، الذي نظمته هيئة فنون الطهي بهدف تمكين المشاركين من التعمق في ثقافة القهوة السعودية وممارستها وتأهيلهم للحصول على رخصة خبير القهوة السعودية التي تقدمها الهيئة عبر منصة «أبدع» للتراخيص والتصاريح الثقافية.

وتعرف المشاركون في البرنامج على الجوانب المعرفية المتعددة عن القهوة السعودية وتاريخ القهوة السعودية وزراعة البن ومعالجة الحبوب في المملكة وأدوات إعداد القهوة وأدبها وتراثها وتقديمها ومهارات التواصل، كما اكتسب المشاركون في البرنامج المعارف المرتبطة بتاريخ القهوة، وبداية استزراعها في جزيرة العرب، وسلالة البن في المملكة، وأبرز معالجات القهوة في العالم، فضلا عن وصفات القهوة السعودية في مناطق المملكة، ودرجات تحميصها، ومكوناتها، وكذلك أدوات تحضير وتقديم القهوة السعودية مثل الدلال، وأهم أنواعها، وأشهر صناعها، والتراث الأدبي حول القهوة، وأدب القهوة السعودية، وعادات تقديمها بين الماضي والحاضر.

وتهدف هيئة فنون الطهي من خلال هذا البرنامج إلى منح المشاركين رخصة تسمح لحاملها بتقديم تجربة القهوة السعودية في الفعاليات الثقافية المختلفة، إضافة إلى توثيق وحفظ الممارسات التراثية المرتبطة بتحضير وتقديم القهوة في السعودية بشكل يسهل تعليمها، وتناقلها كمعرفة ومهارات وكذلك تأصيل العادات والتقاليد المرتبطة بإعداد وتحضير وتقديم القهوة السعودية لدى كوادر وطنية شابة عبر محتوى معرفي يقدمه خبراء متخصصون بما يعكس الدلالات الثقافية للقهوة السعودية.

برنامج مبادرة خبير القهوة: