شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة غداً بفرع جامعة طيبة في العلا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن فرع جامعة طيبة بمحافظة العلا عن تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الأحد، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأشار فرع الجامعة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عن بعد، عبر منصة بلاك بورد لجميع الطلاب والطالبات.

أمطار العلا

هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة العلا، شملت أرجاء مختلفة من المحافظة والمراكز التابعة لها ولا تزال مستمرة.